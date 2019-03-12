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Galatasaray'ın gol yükünü orta saha çekiyor

- Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 25 haftanın en skorer takımı olan Galatasaray'da gollerin çok büyük bölümünü orta saha oyuncuları kaydetti- Sarı-kırmızılı takımda orta saha oyuncuları 31 kez fileleri havalandırarak skora yüzde 60'lık bir katkı verdi- Galatasaray'da santrforlar ise ligde 14 kez ağları havalandırdı

12 Mart 2019 Salı 12:07
Galatasaray'ın gol yükünü orta saha çekiyor


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Spor Toto Süper Lig'in en golcü takımı olan Galatasaray'da orta sahada görev alan futbolcular, skora çok önemli katkı sağladı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Galatasaray hanesine yazılan 52 golün 50'sini sarı-kırmızılı futbolcular kaydederken, 2 golü ise rakip oyuncular kendi kalelerine attı.

Sarı-kırmızılı takımda orta sahada görev yapan futbolcular, toplamda 31 kez ağları havalandırarak skora yüzde 60'lık bir katkı verdi.

Galatasaray'da orta saha oyuncuları Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Badou Ndiaye, Ryan Donk, Fernando Reges ile devre arasında takımdan ayrılan Garry Rodrigues ligde fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekipte genelde kanatta görev alan hücuma yönelik orta saha oyuncusu Onyekuru, attığı 11 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunurken, Feghouli 6, Belhanda 4, Rodrigues 3, Emre Akbaba, Ndiaye, Donk ikişer, Fernando Reges de bir kez topu filelere gönderdi.


- Santrforlardan 14 gol


Galatasaray'ın santrforları, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 gol atarak, skora yüzde 27'lik katkı sağladı.

Takımda devre arasında kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok 7 kez ağları havalandırırken, Sinan Gümüş de 4 gol attı.

Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı Mbaye Diagne 2, Kostas Mitroglou da bir kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncuları ise ligin geride kalan bölümünde 5 gol attı. Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz 2, takımdan ayrılan Maicon Roque ile Martin Linnes ve Ömer Bayram birer gol kaydetti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:07
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