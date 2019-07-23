Galatasaray'ın Avusturya kampı - Seefeld'de kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına devam etti



SEEFELD (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, günü çift çalışmayla geçirdi. Sabah Avusturya Alplerinde yürüyüş yaşan sarı-kırmızılı futbolcular, akşam da sahada antrenman yaptı. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, fiziksel çalışmayla başladı. Futbolcular, daha sonra beşerli ikişer grup halinde el ele tutuşarak dar alanda pas ve çift kale maç yaptı. Bu sırada eğlenceli görüntüler oluştu. Sarı-kırmızılı takım, antrenmanın ana bölümünde ise tam sahada çift kale taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana izinli olan Selçuk İnan ile sağ ayak baş parmağında kırık oluşan Şener Özbayraklı katılmadı. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

- Terim'den futbolcularına uyarı

Teknik direktör Fatih Terim, taktik çalışmada futbolcularına sık sık uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, tam sahada yapılan taktik maçta futbolcularından orta sahayı kalabalık tutmalarını, ileride baskı yapmalarını, savunmadan top çıkarırken kanat oyuncularının orta sahaya yardım etmesini, bloklar arası geçişe dikkat etmelerini, kompakt oynamalarını istedi.

- Taraftarlar, takımı yalnız bırakmıyor

Galatasaray'ın antrenmanlarına Türk taraftarlar da büyük ilgi gösteriyor. Sarı-kırmızılı ekibin Seefeld'de yaptığı antrenmanların tamamına gelen Türk taraftarlar çalışmaları takip etti. Futbolseverler, idman sonunda futbolcular ve teknik ekiple fotoğraf çektirerek, onlardan imza aldı.

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