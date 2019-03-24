0553 313 94 23

Galatasaray'ın 2019 bütçesi kabul edildi

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, 2019 yılı bütçesi kabul edildi.

24 Mart 2019 Pazar 01:29
Galatasaray'ın 2019 bütçesi kabul edildi

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, 2019 yılı bütçesi kabul edildi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda yapılan kongrenin son bölümünde, kulüp derneğinin 2019 yılı bütçesi 139 milyon 813 bin 925 lira gelir, 439 milyon 358 bin 744 lira gider olarak oy çokluğuyla onaylandı.

Bütçe oylaması sırasında konuşan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, "Bütçe denetimi ve kontrolü ben ve yönetim kurulumuz olmayacağına göre size emanet. Hepinizden bunun takipçisi olmanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda E-Spor şubesinin açılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilirken, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki Futbol Akademisi'nin isminin Galatasaray Gündüz Kılıç Futbol Akademisi olarak değiştirilmesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Disipline gönderilen üyelerin dosyalarının da görüşülerek karara bağlandığı kongre yaklaşık 15 saat sürdü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 01:29
  1. Bütçe
  2. Galatasaray Kulübü
  3. Mali Genel Kurul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terörün kaynağı tahrif edilmiş İncil ve Tevrat
    1. Terörün kaynağı tahrif edilmiş İncil..
    2. Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde..
    3. ASEV TSM’den Aliağalılara müzik..
    4. Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi!
    5. Aliağa’da TOKİ kayıtları devam ediyor
    6. MÜSİAD’ta Türkiye Siyaseti ve Politik..
    7. İlçenin son hasırcısı yetiştirecek..
    8. Sovyetler’in kayıp denizaltısı bulundu
    9. Kazada hayatını kaybeden askerler,..
    10. Kent görselleri Aliağa’ya renk kattı
    11. PKK operasyonunda 3 tutuklama
    12. Norveç’te sürüklenen gemiden 300 kişi..
    13. Kardiyoloji Uzm. Dr. Öz: “Çarpıntı..
    14. Yasa dışı bahisçilerin 2.1 milyon..
    15. Fıstık çamının geleceğine imza
    16. Yıldırım: "İsmail Erdem Sancaktepe’de..
    17. İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını..
    18. GÜNDEM / GÜNCELLEME
    19. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe
    20. Sırbistan'dan flaş açıklama:..
    21. Dutun kilosu 100 TL, eriğin tanesi 2..
    22. Ankara Cumhur dedi
    23. Vali Kaldırım,"Hedefleri iyi koymak..
    24. Kemeraltı tarihi "kırmızı kutuda"
    25. Felakette can kaybı 700'ü geçti!
    26. Varank: Tesisten çok memnun oldum
    27. Başkan Uğurlu: "Kemalpaşa’ya kral..
    28. İstanbul Havalimanı 3 bin taksiciye..
    29. Fatma Şahin kırsal mahallere çıkarma..
    30. Marmaray’dan ilk uluslararası tren geçti
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak