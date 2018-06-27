THY - İmaj
0553 313 94 23

Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet eden kişi belli oldu! Bakın kim çıktı

UEFA'nın Galatasaray ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasını yeniden inceleme kararı almıştı. Bu kararın alınmasına neden olan kişinin ise UEFA delegesi olduğu ortaya çıktı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:51
Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet eden kişi belli oldu! Bakın kim çıktı

Bilir kişiler durumun Galatasaray'ın yaptığı açıklama gibi 'Rutin' olmadığını, Yargı Kurulu'nun ekstra ceza verebileceğini söylüyor. Ancak 'Men' cezası çıkarsa Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ne alınıp alınmayacağı konusu tartışmalı.

Galatasaray'ın Finansal Fair Play Komitesi ile yaptığı anlaşmanın yeniden incelenmek üzere Yargı Kurulu'na gitmesi, büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Milan yönetiminin şikayeti üzerine G.Saray'ın yaptığı anlaşmanın incelendiği iddia edilse de dün gelen bilgiler bunun 'Kesinlikle doğru olmadığı' şeklinde.

UEFA DELEGESİ ÇIKTI!

Tam tersine incelemenin bir UEFA delegesinin şikayeti üzerine başlatıldığı ve Finansal Kontrol Komitesi Başkanı Jose Narciso da Cunha tarafından da dosyanın Yargı Kurulu'na gönderildiği bilgisi geliyor.

''ŞİMDİ NE OLACAK?''

Merak edilen en önemli konu ise, 'Şimdi ne olacak?' Bu sorunun cevabını hiç kimse net olarak bilmiyor. Çünkü daha önce yaşanmış bir emsali yok. Bunun bir ilk olduğunu belirten yetkililer, şu öngörülerde bulunuyorlar: Durum Galatasaray'ın iddia ettiği gibi 'Rutin bir uygulama' değil. Yargı Kurulu cezada değişiklik yapabilir ve bunu uygulamaya koyar. Ancak daha önce böyle bir olay yaşanmadığı için sonraki uygulamaların neler olacağını tahmin etmek oldukça zor.

FENERBAHÇE DEVLER LİGİ'NE GİDEBİLİR

Galatasaray 'men' cezası alırsa yerine Fenerbahçe'nin doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma durumu olup olmayacağı net değil. Normal şartlarda bir sonraki takım alınır. Ancak UEFA prensip olarak 'Hak eden takım oynasın' diyor. Ancak uygulamada farklılıklar var. Fenerbahçe'nin yerine daha önce Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir Trabzonspor örneği var. Ancak Finansal Fair Play'den dolayı bir uygulama örneği yok.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 10:51
  1. UEFA
  2. Galatasaray
  3. Fenerbahçe
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. Trabzonspor
  6. Finansal Fair Play

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...
    1. Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına..
    2. Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a..
    3. Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası
    4. İstanbul'u dolu vurdu! Kaldırımlar..
    5. Şenol Güneş'ten stoper tepkisi: Vida..
    6. Alanyaspor'da forma giyen Mamadou..
    7. Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha!..
    8. Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da..
    9. Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!
    10. Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?
    11. Bu belirtiler bebeğinizin otistik..
    12. Hamilelikte kaju yerseniz...
    13. Çocuğunuz prenses sendromuna..
    14. Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
    15. Yaşlılık aylığı artıyor! Bin 500 lira..
    16. CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin..
    17. Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini..
    18. Erkek çocuğunuzun boyunun uzaması..
    19. Kız çocuklarının boyunun uzaması için...
    20. İYİ Parti'de toplu istifa!
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması