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Galatasaray'ı reddedip 2. Lig ekibine transfer oldu

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği kanat oyuncusu Amato Ciciretti'nin, sarı-kırmızılıların bu teklifi reddederek İtalya Serie B ekiplerinden Ascoli'yle imzaladığı ortaya çıktı.

10 Şubat 2019 Pazar 16:14
Galatasaray'ı reddedip 2. Lig ekibine transfer oldu

Galatasaray'ın devre arası transfer gündemiyle ilgili dikkati çeken bir detay ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların bonservisi Napoli'de olan kanat oyuncusu Amato Ciciretti için girişimlerde bulunduğu ancak İtalyan oyuncunun Serie B ekiplerinden Ascoli'yi tercih ettiği öğrenildi.

Ascoli Sportif Direktörü Antonio Tesoro düzenlediği basın toplantısında 25 yaşındaki oyuncunun transferi için, "Amato Ciciretti’nin bize uygun olduğunu düşündük. Aslında o Galatasaray’a gidebilirdi ancak onu buraya getirmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

Her iki kanatın dışında 10 numara bölgesinde de forma giyebilen Ciciretti, ligin ilk yarısını Parma'da kiralık olarak geçirdi. İtalyan futbolcunun Napoli ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 16:14
  1. Galatasaray
  2. Amato Ciciretti
  3. Transfer
  4. Ascoli
  5. Serie B
  6. Galatasaray'ı reddedip 2. Lig ekibine transfer oldu

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