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Galatasaray'ı çıldırtan teklif!

La Liga ekibi Valencia'nın kiralık kontratını iptal ettirip Everton'dan bonservisini almak istediği Henry Onyekuru için Galatasaray, planını yaptı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:47
Galatasaray'ı çıldırtan teklif!

İspanyol kulübü Valencia, Everton'la görüşerek genç yıldızın Galatasaray'la olan kiralık kontratını iptal ettirip bonservisini almak istediğini iletti.

''İLGİNÇ BİR TRANSFER OLABİLİR''

Şu an için Sarı- Kırmızılılar'a gelen bir bildiri olmadığı öğrenildi. Ancak Onyekuru'nun, "İlginç bir transfer olabilir" yönündeki sözleri kafa karıştırdı.

TAZMİNAT İSTEYECEK

Galatasaray Yönetimi, kontrattaki haklarından yola çıkarak, böyle bir iptal durumu gerçekleşmesi halinde planını şimdiden yaptı.

Aslan, Valencia'dan 5 milyon Euro tazminat, Everton'dan da 850 bin Euro olan kiralama bedelinin tamamını talep etmeyi planlıyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:47
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