Galatasaray'dan yılın transfer bombası Radamel Falcao

Geçtiğimiz sezon takımı şampiyonluğa taşıyan Bafetimbi Gomis'i Al Hilal'e satan Galatasaray'la ilgili Kolombiya basınından bomba bir iddia geldi.



Sarı Kırmızılı yönetimin Fransız golcünün yerine Radamel Falcao'yu transfer etmek için girişimlere başladığı öne sürüldü. Yıldız futbolcunun ülkesi Kolombiya'da yayım yapan El Deportivo adlı internet sitesi, haberi "Kaplan'a Türkiye'den talip var" başlığıyla verdi.



32 yaşındaki santrforun geleceğinin bu hafta netlik kazanacağı kaydedilirken Cim Bom'un an itibarı ile oyuncuyla ilgilenen tek kulüp olduğu belirtildi. Site, yıldız futbolcuya geçmişte de Türkiye'den tekliflerin geldiğini ancak Kolombiyalı golcünün bunları geri çevirdiğini hatırlattı.



Haberde Gomis'in yerine golcü arayışına girdiği vurgulanan Cim Bom'un Fransız ismin boşluğunu Falcao'yla doldurmayı düşündüğü ifade edildi. Öte yandan yıldız ismin de Galatasaray'a gitmeye sıcak bakabileceği aktarıldı. Cim Bom'un bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının Falcao'nun transferindeki anahtar faktörlerden biri olabileceği yazıldı.



Monaco'yla 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunan Falcao'nun Real Madrid'in de gündemine geldiği ancak İspanyol devinin yıldız futbolcunun yaşı nedeniyle bu transfere yanaşmadığı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen dünyaca ünlü futbolcu, geçtiğimiz sezon Monaco'yla 36 maçta 24 gol ve 5 asistle oynamıştı