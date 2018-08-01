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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Genç oyuncuyu kadrosuna kattı

Galatasaray TFF 1.Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep forması giyen Mirza Cihan'ı kadrosuna kattı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:53
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Genç oyuncuyu kadrosuna kattı

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Sarı kırmızılılardan kadroya bir genç takviyesi daha geldi. 

Ajansspor'dan Salim Manav'ın elde ettiği bilgiye göre; Galatasaray, 1. Lig ekibi Gazişehir Gazinantep'in 17 yaşındaki genç yeteneği Mirza Cihan'ı kadrosuna kattı. 

17 yaşında olmasına rağmen U19 ve U21 kategorilerinde maçlara çıkan Mirza Cihan kısa süre içerisinde Galatasaray'ın da dikkatini çekmeyi başardı.

Mirza Cihan kimdir?

26 Ekim 2000 Denizli doğumlu defans oyuncusu Gazişehir Gaziantep altyapısından yetişti.

Mirza Cihan, 2016 yılından itibaren U19 ve U21 takımıyla birlikte antrenmanlarda yer alıyordu. 

(Ajansspor)

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:53
  1. Denizli
  2. Galatasaray
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Mirza Cihan

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