Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Trabzonspor'un yıldız futbolcusu...

Badou Ndiaye ve Emre Akbaba konusunda bir türlü aşama kaydedemeyen Galatasaray’da Abdürrahim Albayrak sürekli olarak menajerlerle dirsek temasında. Son olarak önüne Hannover’den Alman forvet Niclas Füllkrug ismini getiren menajer Mithat Halis’e, “Trabzonspor, Juraj Kucka için ne yaptı? Yazıldığı gibi indirim yaptı mı? Geçen sezon Muharrem Başkan rica ettiği için almadık. Ama Ahmet Başkan eğer indirim yapmıyor diye kadroda şişkinlik var diyerek göndermeyi düşünüyorsa kiralarız da, takasta yaparız” sözlerini kullandı. Füllkrug içinse “bize gelir gelmez gol atacak adam lazım” dedi.