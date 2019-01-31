Galatasaray'dan son dakika bombası!
Transfer bombalarını art arda patlatan Galatasaray, Kasımpaşa'da forma giyen golcü oyuncu Trezeguet'in kiralanması için teklifte bulundu.31 Ocak 2019 Perşembe 22:52
Galatasaray, Mbaye Diagne transferinin ardından Trezeguet transferi için de Kasımpaşa ile pazarlık masasına oturdu.
Galatasaray'a transfer olmak istediğini Kasımpaşa yönetimine ileten ve iki gündür takımla antrenmanlara çıkmayan Trezeguet içinEren Derdiyok + Ryan Donk + 2 milyon euroluk bonservis bedeli öneren Galatasaray, Kasımpaşa'nın cevabını bekliyor.
YORUM YAZ