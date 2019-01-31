Galatasaray'dan son dakika bombası! Transfer bombalarını art arda patlatan Galatasaray, Kasımpaşa'da forma giyen golcü oyuncu Trezeguet'in kiralanması için teklifte bulundu.

Galatasaray, Mbaye Diagne transferinin ardından Trezeguet transferi için de Kasımpaşa ile pazarlık masasına oturdu. Galatasaray'a transfer olmak istediğini Kasımpaşa yönetimine ileten ve iki gündür takımla antrenmanlara çıkmayan Trezeguet içinEren Derdiyok + Ryan Donk + 2 milyon euroluk bonservis bedeli öneren Galatasaray, Kasımpaşa'nın cevabını bekliyor.

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