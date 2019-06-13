Galatasaray'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Şeref Has'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Şeref Has'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türk futboluna büyük hizmetlerde bulunan merhum Şeref Has'a Allah’tan rahmet, ailesine, Fenerbahçe ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

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