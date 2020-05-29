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Spor

Galatasaray’dan Nihat Özdemir’e geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Kulübü omzundan ameliyat olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 21:35:06 -
Galatasaray’dan Nihat Özdemir’e geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Kulübü omzundan ameliyat olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir için geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle bir ameliyat geçiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.

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