Galatasaray'dan minik Leyla paylaşımı

Türkiye son günlerde çocuk kaçırılma haberleriyle sarsılıyor. Önce Ankara'da kaybolan Eylül'den daha sonra da Leyla'dan gelen kötü haberle birlikte yıkıldık. Konuyla ilgili Galatasaray sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İşte Galatasaray Twitter hesabından yaptığı paylaşım:

Eylül'den sonra bugün de Leyla... Leyla'dan sonrası olmasın diye susmayacağız!