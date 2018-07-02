Galatasaray'dan minik Leyla paylaşımı
Ağrı'da, 18 gün önce, ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'den (4), acı haber geldi. Minik Leyla'nın uzun arama çalışmaları sonrasında cansız bedeni bulundu. Bu üzücü olayın ardından Galatasaray sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:41
Türkiye son günlerde çocuk kaçırılma haberleriyle sarsılıyor. Önce Ankara'da kaybolan Eylül'den daha sonra da Leyla'dan gelen kötü haberle birlikte yıkıldık. Konuyla ilgili Galatasaray sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
İşte Galatasaray Twitter hesabından yaptığı paylaşım:
Eylül'den sonra bugün de Leyla... Leyla'dan sonrası olmasın diye susmayacağız!
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