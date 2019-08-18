Galatasaray'dan Hasan Şaş açıklaması



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, futbol takımının yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş'ın görevinin başında olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörümüz Hasan Şaş da Galatasaray ailesinin mensubu olarak görevinin başındadır. Antrenörümüz Hasan Şaş'a Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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