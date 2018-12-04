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Galatasaray'dan flaş 'çekilme' kararı!

Galatasaray Kulübü, son haftalarda yaşanan hakem hatalarından dolayı federasyondan yabancı hakem talep etmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, ayrıca Kulüpler Birliği'nden çekilme kararını da gündemine taşıyacak.

04 Aralık 2018 Salı 10:03
Galatasaray'dan flaş 'çekilme' kararı!

Fenerbahçe derbisinden bu yana oynadıkları tüm maçlarda yaşanan hatalardan bıkan Sarı-Kırmızılı yönetim, federasyondan yabancı hakem talep edecek. Yönetim ayrıca hataları IFAB’a taşımaya hazırlanıyor.

Çakır ve Kalkavan hatalı

SARI-KIRMIZILI yönetim, üst üste yaşanan hakem hataları nedeniyle Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’na (IFAB) gitme kararı aldı. Konyaspor mücadelesinde Serdar Aziz’in pozisyonu sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) savaş açan Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisinde de Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan’ın pozisyonları art niyetli yorumladığını belirterek, yaptırımlar alma kararı aldı.

Kulüpler Birliği'nden çekiliriz

Olağanüstü toplanacak olan Sarı-Kırmızılı yönetim, camianın önde gelenleriyle bir araya gelecek. Türkiye Kupası’nda çekilme, hatta Süper Lig’den de çekilmeye kadar birçok konuyu tartışacak olan Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfı’yla da kesin olarak ilişkisini kesecek. TFF ve MHK’ye karşı hakem hatalarını IFAB’a taşıyacak olan Sarı-Kırmızılı yönetim, federasyondan maçlarına artık yabancı hakemlerin verilmesini de talep edecek.

(Gunes)

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:03
  1. Konya
  2. Galatasaray
  3. Kulüpler Birliği

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