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Galatasaray'dan Drogba'ya teşekkür!

Galatasaray Kulübü, futbol kariyerini sonlandıran yıldız futbolcu Didier Dorogba için teşekkür mesajı yayınladı.

09 Kasım 2018 Cuma 15:53
Galatasaray'dan Drogba'ya teşekkür!

Galatasaray Kulübü, futbol hayatını noktalayan eski futbolcusu Didier Drogba için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fildişi Sahilli yıldız oyuncu için "Bir futbolcudan çok daha ötesi. Bu güzel oyuna kazandırdığın her şey için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

Aktif futbol yaşantısını 40 yaşında sonlandıran Didier Drogba, 2012-2013 ve 2013-2014'te toplam 1,5 sezon Galatasaray forması giymişti.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 15:53
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