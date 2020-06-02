Galatasaray’dan ’BlackoutTuesday’ paylaşımı
Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ’Irkçılığa Hayır’ mesajı verdi.
Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ’Irkçılığa Hayır’ mesajı verdi.
ABD’de polis memuru Derek Chauvin’in uzun süre diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd’un ölümüne Galatasaray Kulübü de sessiz kalmadı. Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından siyah bir fotoğraf paylaşarak, İngilizce ’BlackoutTuesday’ notunu yazdı.