Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı



İSRANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik provayla sona erdiği kaydedildi. Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

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