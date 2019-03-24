Galatasaray'da sular durulmuyor! Yeniden aday olacak
Galatasaray'da eski Başkan Dursun Özbek, Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesinin ardından yapılacak olan seçimde aday olmayı planlıyor.24 Mart 2019 Pazar 10:37
Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulu gerçekleştirilirken, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali açıdan ibra edildi ancak idari açıdan ibra edilmedi.
Mustafa Cengiz aday olamayacak
Bunun üzerine Cengiz yönetimi, statü gereği olağanüstü toplanıp seçime gidecek. Yine satatü gereği Mustafa Cengiz, gidilen seçimde aday olamayacak.
Dursun Özbek seçime hazırlanıyor
Yeni seçime girecek en önemli adayın, Galatasaray'ın bir önceki başkanı Dursun Özbek olduğu öğrenildi. Özenk, Genel Kurul'da alınan kararın ardından yeniden başkan olabilmek için çalışmalara başladı.
Taraftarlarla arası iyi değil
Galatasaray taraftarı ile arası iyi olmayan Dursun Özbek, bir dönem sarı-kırmızılı takımın başkanlığını yapmıştı. Tribünlerin sürekli istifaya çağırdığı Özbek, güvenoyu almak için erken seçime gitmiş ancak başkanlığı Mustafa Cengiz'e kaptırmıştı.
İbra edilmemesi için oy kullandı
Öte yandan liseli olan Dursun Özbek'in genel kurulda eşiyle birlikte, Mustafa Cengiz ve yönetiminin ibra edilmemesi yönünde oy kullandığı görüldü.
YORUM YAZ