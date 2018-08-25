Galatasaray'da şoke eden iddia! Gomis kavga etti ve...

TRT Spor'un iddiasına göre; Gomis’in gönderilmesinin altında çok farklı sebepler yatıyordu. Bu iddiaya göre; Fransız forvet, 20 gün önceki takım yemeğinde Muslera’yla kavga etti. Kavgayı da takımdan ayrılmak için çıkardı. Bu şok olaydan 10 gün sonra da Abdurrahim Albayrak’tan maaşına yine zam yapılmasını istedi. Üstelik talebi olumlu karşılanmayınca da masaya yumruğunu vurdu. Gomis’in Al Hilal’den kazanacağı para ise gerçekten dudak uçuklatacak cinstendi.



2 SENEDE 20 MİLYON



Senelik 9 milyon euro garanti maaş alacak tecrübeli forvetin parası, bonuslarla birlikte 10 milyon euroya çıkıyor. 2 yılda 20 milyon euroyu cebine koyacak. Artık 33 yaşına gelen Fransız forvet için bu transfer tam bir emeklilik ikramiyesi oldu. G.Saray’daki yıllık kazancı 3 milyon 350 bin euroydu. Bu rakam, bonuslarla birlikte 4 milyon euro civarına çıkıyordu. Yani Al Hilal’e Türkiye’deki maaşının 2 katından fazlasına gitti ve bu transfer böylece bitti.