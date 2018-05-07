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Galatasaray'da "Sneijder" heyecanı!

Şampiyonluk mücadelesinde liderliğini sürdüren Galatasaray'da eski futbolcu Sneijder'in sosyal medya hesabından bir taraftara verdiği mesaj, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:12
Galatasaray'da "Sneijder" heyecanı!

Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder, sosyal medya üzerinden bir taraftarın mesajına cevap vererek Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder İstanbul'da. Hollandalı yıldızı İstanbul'a gelmesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Sneijder'e sosyal medya hesabı üzerinden mesajlar gönderen taraftarlar, yıldız oyuncusu yeniden Galatasaray'a davet ettiler. Sneijder'de bu mesajlara kayıtsız kalmayarak, taraftarları mutlu eden bir cevap verdi. 

İşte o paylaşım...

Mesaj: Wesley, seni çok özledik. Lütfen Galatasaray'a geri dön. Seni bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde sana ihtiyacımız var!

Wesley: Yakında arkadaşım..

(Fotomaç)

 

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:12
  1. İstanbul
  2. Sarı Kırmızılılar
  3. Wesley Snejider
  4. Galatasaray
  5. Istanbul
  6. Sneijder

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