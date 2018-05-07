Galatasaray'da "Sneijder" heyecanı!
Şampiyonluk mücadelesinde liderliğini sürdüren Galatasaray'da eski futbolcu Sneijder'in sosyal medya hesabından bir taraftara verdiği mesaj, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:12
Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder, sosyal medya üzerinden bir taraftarın mesajına cevap vererek Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder İstanbul'da. Hollandalı yıldızı İstanbul'a gelmesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Sneijder'e sosyal medya hesabı üzerinden mesajlar gönderen taraftarlar, yıldız oyuncusu yeniden Galatasaray'a davet ettiler. Sneijder'de bu mesajlara kayıtsız kalmayarak, taraftarları mutlu eden bir cevap verdi.
İşte o paylaşım...
Mesaj: Wesley, seni çok özledik. Lütfen Galatasaray'a geri dön. Seni bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde sana ihtiyacımız var!
Wesley: Yakında arkadaşım..
(Fotomaç)
Kaynak: Skorer
YORUM YAZ