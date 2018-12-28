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Galatasaray'da Serdar Aziz dönemi sona erdi

Galatasaray'da defans oyuncusu Serdar Aziz ile yolların ayrıldığı açıklandı.

28 Aralık 2018 Cuma 15:45
Galatasaray'da Serdar Aziz dönemi sona erdi

TRT Spor'un son dakika geçtiği habere göre Galatasaray kulübü Serdar Aziz ile sözleşmesini karşılıklı fesih kararı aldı.

Hatırlanacağı üzere Serdar Aziz son Sivasspor maçı öncesinde mide bulantısı şikayetiyle sahaya çıkmak istemediğini belirtmişti.

Galatasaray'ın 4-2 kazandığı maç sonrası oyuncunun eşiyle birlikte Maldivler'e tatile gitmesi ise taraftarların tepkisine yol açmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 15:45
  1. Sivas
  2. Serdar Aziz
  3. Galatasaray
  4. Serdar Aziz Galatasaray

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