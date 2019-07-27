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Galatasaray'da neşeli antrenman

- Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya'da yaptığı kampın son antrenmanını gerçekleştirdi- Teknik direktör Fatih Terim ile futbolcuların neşeli halleri dikkati çekti

27 Temmuz 2019 Cumartesi 20:01
Galatasaray'da neşeli antrenman


SEEFELD (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Avusturya'nın Tirol bölgesine bağlı Seefeld kasabasında 17 Temmuz'dan bu yana kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, kampın son antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman çabukluk ve kondisyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, ikişerli olarak kafalarının arasında top taşıdı, ardından el ele tutuşarak top sürdü. Bu sırada futbolcular arasındaki yarışma ve rekabet renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmayı kazanan sarı-kırmızılı oyuncular, büyük sevinç yaşadı.

Daha sonra 3 grup halinde top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, idmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Fransa'nın Bordeaux takımıyla yapacağı hazırlık maçıyla kampı tamamlayarak Türkiye'ye dönecek.


- Terim'den hareketli oyun uyarısı


Fatih Terim, çift kale maç sırasında futbolcularını hareketli olmaları yönünde sık sık uyardı.

Tecrübeli teknik adam, uyarılarının sonunda sahada yürüyen futbolcular olması üzerine farklı bir uygulamaya gitti. Terim, yürüyen futbolcu görmesi durumunda, yürüyen futbolcuların isimlerini söyleyip oyunu durdurarak topu diğer takıma verdi.


- Albayrak antrenmanı izledi


Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da antrenmanı izledi.

Avusturya'ya 2 gün önce gelen Albayrak, akşam gerçekleştirilen antrenmanı saha kenarından takip etti.

Abdurrahim Albayrak'ın saha kenarında sık sık telefon görüşmesi yapması dikkati çekti.


- Terim'den muhabirlere transfer göndermesi


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer haberlerinden dolayı basın mensuplarına takıldı.

Antrenman öncesi Abdurrahim Albayrak ile basın mensuplarına ayrılan yere gelen Terim, muhabirlerin aktardığı transfer haberleriyle ilgili espriler yaptı.

Albayrak'ın bir ara basın mensuplarından uzaklaşarak telefonla konuşması üzerine tecrübeli teknik adam, esprili bir şekilde, "Akşam biri geliyor." dedi.

Fatih Terim ayrıca futbolcularıyla da keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Martin Linnes'in omzuna kolunu atan Terim, Ryan Babel'in pembe saçlarıyla ilgili konuştu.


- Genç futbolculara moral verdi


Fatih Terim, antrenman sırasında bazı genç futbolculara moral verip desteklerken, hata yapan gençleri de uyardı.

İdman sırasında kayarak düşen Erencan Yardımcı'ya "Haydi oğlum, haydi aslanım." diye moral veren Terim, top kaybı yapan Metehan Mertöz'e de "Tamam oğlum. Kaybetme, daha garanti, daha net." ifadeleriyle destek oldu.

Fatih Terim, çift kale maç sırasında hareketsiz gördüğü Mustafa Kapı'ya ise "Mustafa daha 17 yaşında. Yürüyor ama öğrenecek." diye seslendi. Terim, Ali Yavuz Kol'a da sık sık uyarılar yaptı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 20:01
  1. antrenman
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  3. Futbol
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