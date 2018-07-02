Galatasaray'da mutlu son! Golcü futbolcunun transferi tamamlandı
Transfer çalışmalarına hızla devam eden Galatasaray, Kasımpaşa'nın golcü oyuncusu Trezeguet ile her konuda anlaştı.02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:23
Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Muğdat Çelik ve Nagatomo transferlerini resmen açıklayan Sarı-Kırmızılı takım Trezeguet transferini de sonlandırdı. Cimbom Inter'in de devrede olduğu Trezeguet transferini yarın ya da çarşamba KAP'a bildirecek.
2 MİLYON EURO'DAN 4 YILLIK ANLAŞMA
Mısır'ın Dünya Kupası kadrosunda bulunan ve geçen sezona damga vuran isimlerin başında gelen Trezeguet'in sözleşmesindeki küçük detaylar yüzünden resmi açıklama geçikti. 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile yıllık 2 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşma sağlandı.
BONSERVİS İÇİN 5 MİLYON EURO
Kasımpaşa'nın Anderlecht'ten 2 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Trezeguet için Galatasaray, futbolcunun kulübüne 5 milyon Euro ödeyecek.
Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 33 maça çıkan yıldız adayı 16 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.
Bu arada Mısırlı futbolcu Trezeguet'in de yakın çevresine Galatasaray ile anlaştığını söylediği öğrenildi.
(Fanatik)
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