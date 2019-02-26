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Galatasaray'da kupa messaisi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda1. Lig temsilcisi Hatayspor ile karşılaşacak.

26 Şubat 2019 Salı 12:22
Galatasaray'da kupa messaisi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda  1. Lig temsilcisi Hatayspor ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanş müsabakasında her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 farklı mağlubiyette turu geçen taraf olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin gol bulması halinde Hatayspor, turu geçmek için 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

 

- Galatasaray'da 3 eksik

 

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Martin Linnes, Mbaye Diagne ve Fernando Reges, Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekibin, müsabakaya gençlerden ve Spor Toto Süper Lig'de az forma giyen futbolculardan oluşan bir kadro ile çıkması bekleniyor.

 

- 25. yarı finalin peşinde

 

Galatasaray, Hatayspor'u elemesi durumunda bu kulvarda 25. kez yarı finale çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, 1962'den beri düzenlenen organizasyonda daha önce 24 kez yarı final oynadı.

Tarihinde 22 kez finale çıkan Galatasaray, Türkiye Kupası'nı 17 kez ile en çok müzesine götüren takım konumunda.

 

- Kupa yolu

 

Kupaya 5. turdan dahil olan Galatasaray, bu etapta TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü'nü, son 16 turunda ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'u eleyerek çeyrek finale geldi.

Hatayspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla TFF 3. Lig takımı Esenler Erokspor ve TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor'u eledi. Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan bordo-beyazlılar, son 16 turunda ise Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'i kupanın dışına iterek adını çeyrek finale yazdırdı.

 

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:22
  1. İstanbul
  2. Bolu
  3. Galatasaray
  4. Hatayspor
  5. Spor Toto 1. Lig
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. Türkiye Kupası
  8. Ziraat Türkiye Kupası

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