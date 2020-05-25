Galatasaray’da hazırlıklar devam etti

Süper Lig hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı.

12 Haziran’da başlaması planlanan Süper Lig için hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray, bugün çift idman yaptı. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanların sabah yapılan birinci bölümüne dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra rampada koşu çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik interval koşular üzerinde duruldu. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılılar akşam idmanına ise ısınma hareketleriyle başlayıp pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Futbolcular daha sonra taktik idman yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılılar hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.