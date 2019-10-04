0553 313 94 23

Galatasaray'da Falcao şoku! Kadroya alınmadı

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda bu maçın kadrosunda sakatlıkları bulunan Lyuindama, Lemina ve Falcao yer almadı.

04 Ekim 2019 Cuma 14:33
Galatasaray'da Falcao şoku! Kadroya alınmadı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 daralan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenman sonunda, sarı-kırmızılı futbolcuEmre Akbaba'nın doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı için bugün saat 16.00'da özel bir uçuşla Ankara'ya hareket ederek karşılaşma öncesi Başkent'te kampa girecek.

Gençlerbirliği deplasmanında 3 eksik

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndekiParis Saint-Germain maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Christian Luyindama, aynı maç sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Radamel Falcao ile tedavisi devam eden ve bugün düz koşulara başlayan Mario Lemina, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almadı.

Teknik Direktör Fatih Terim,Gençlerbirliği maçı kamp kadrosuna şu isimleri dahil etti:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 14:33
  1. Antalya
  2. Ankara
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi
  4. Florya Metin Oktay Tesisleri
  5. Galatasaray
  6. Radamel Falcao
  7. Gençlerbirliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
    1. İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
    2. İzmir'de vapur seferleri durduruldu
    3. Şehitlere küfür eden şahıs gözaltına..
    4. Yavuz gemisi 7 Ekim'de Akdeniz'de..
    5. Sırrı Süreyya Önder cezaevinden..
    6. Hatay'da orman yangını! 1 hektar alan..
    7. Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu!
    8. Afrika'nın en yaşlı kaplumbağası öldü
    9. Sırrı Süreyya Önder için tahliye kararı!
    10. Tarım Kredi'den mağaza sayısını..
    11. İçip içip kuduracaklar! Cumhuriyet’i..
    12. Avrupalı çocuklar kadın öğretmenlere..
    13. Rumlar çıldıracak! Yavuz yeni sondaja..
    14. 'İstanbul'da 2 milyon konutun..
    15. 'Bir gün bile sigortam yok ama buna da..
    16. Bakan Selçuk'Pergel'li paylaşım yaptı
    17. Çavuşoğlu, Avrupalı yetkililerle göç..
    18. 'MHP komisyonda dokunulmazlıkların..
    19. Irak'taki gösterilerde42 kişi öldü
    20. Gaziantep'te silahlı kavga: 4 yaralı
    21. Galatasaray'da Falcao şoku! Kadroya..
    22. Peugeot Boxer 4X4
    23. AK Partili başkandan ODA TV'ye suç..
    24. EYT konusunda milletvekillerine çözüm..
    25. Eritreli futbolcular Uganda'da kayboldu
    26. "Atatürkçülükten uzak" dedi, CHP'nin..
    27. CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni..
    28. ALES cevap kağıtları erişime açıldı
    29. Sıcak gelişme! Yunan savaş gemisi..
    30. 'İslamofobiye karşı güçlü bir medya..
    Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
    Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2019
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek