Galatasaray başkanını seçti! Dursun Özbek 2 yıl daha görevde

Galatasaray Spor Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısı Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçildi. Özbek, 2 yıl daha görev yapacak.

Galatasaray Kulübünde mevcut başkan Dursun Özbek, yeniden seçildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirlendiği olağan seçimli genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Çoğunluk aranmaksızın düzenlenen genel kurulda oy verme işlemi saat 10.00'da başlayıp 15.00'te sona erdi. Oy verme hakkına sahip yaklaşık 10 bin üyeden 2 bin 80'i sandık başına gitti. Üyeler, lisenin sınıflarında kurulan 12 sandıkta oy kullandı.

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Dursun Özbek, kullanılan 2 bin 80 oyun bin 780'ini alarak 2 yıllığına yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

Kullanılan 2 bin 80 oyun 300'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oylardan 153'ü beyaz liste, 147'si ise kırmızı listeden çıktı.

Oylardan bin 773'ü Dursun Özbek'in kırmızı listesine, 7'si ise beyaz liste şeklinde oluştu.

ÖZBEK'İN YENİ DÖNEM LİSTESİ

Özbek'in yeni dönemdeki yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu

Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın

ÖZBEK, EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN İKİNCİ BAŞKAN OLACAK

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni dönemdeki görev süresini tamamlaması halinde kulüp tarihinde en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak.

Sarı-kırmızılı kulüpte başkan olarak dördüncü dönemine girecek Özbek, yeni dönemde 2 yıllık görev süresini doldurması halinde kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in ardından en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim ünvanını alacak. Bugüne kadar yaklaşık 6 yıl 7 ay başkanlık koltuğunda oturan Özbek, Suphi Batur (8 yıl 2 ay), Selahattin Beyazıt (7 yıl 8 ay) ve Ali Uras'ı (7 yıl 1 ay) geçerek ikinci sıraya yükselecek.

Kulübün 121 yıllık tarihinde 38 farklı kişi başkanlık yaparken kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, yaklaşık 14 yıllık görev süresiyle bu alanda zirvede yer alıyor.

ÖZBEK KÜRSÜDE KONUŞMA YAPTI

Dursun Özbek, kürsüde yaptığı konuşmada "Devam edeceğiz, şimdi daha iyisini yapacağız. Yeni dönemde Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu hikâye yazma fırsatı var. Bunun için tarihi bir sorumluluğumuz var. Şimdi çalışma zamanı, hiç durmadan çalışacağız. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray" dedi.

