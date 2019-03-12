Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak12 Mart 2019 Salı 14:46
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu başkanlığındaki toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali rapor sunulacak, kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında görüşmeler yapılacak.
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