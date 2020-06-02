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Spor

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:43:42 -
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başladığı bildirildi.

İdmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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