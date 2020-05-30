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Spor

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-05-30 15:14:14 -
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ana bölümünde taktik oyun gerçekleştirilen idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, bir günlük aranın ardından hazırlıklarına 1 Haziran Pazartesi günü devam edecek.

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