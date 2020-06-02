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Spor

Galatasaray’da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:04:31 -
Galatasaray’da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynanırken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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