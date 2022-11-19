Galatasaray'da Çalhanoğlu sesleri!

Galatasaray, transfer çalışmaları için harekete geçti. Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'nu gözüne kestirdi.

Sarı-kırmızılılar sezon başından bu yana sol bekte 4 futbolcu denerken hiçbirinden tam memnun kalmadı. Cimbom sezona Van Aanholt ile başladı fakat Hollandalı futbolcunun düşük performansı sonrası takım içinde çözüm arayışına girdi.

Zaman zaman Fransız sağ bek Dubois'yı burada deneyen Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncunun sağ ayaklı olması nedeniyle istediği verimi alamadı.

Rezerv takımdan gelen Emre Taşdemir ise iki maç başarılı bir oyun ortaya koysa da üçüncü maçta yine sakatlandı.

Kazımcan Karataş'tan başka elinde güvenilir bir sol bek bulunmayan Okan Buruk'un bu bölgeye yerli bir takviye istediği öğrenildi.

Aslan, Kerim Çalhanoğlu'nun peşine düştü

Yabancı sınırlaması nedeniyle yerli bir sol bek arayışlarına giren Cimbom, İnter'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'nun peşine düştü.

20 yaşındaki futbolcu, Almanya doğumlu. 1.83 boyundaki Kerim, bu sezon Bundesliga'da üç maça çıkarken 60 dakika süre aldı.

Futbola Neckarau altyapısında başlayan Kerim, Manheim ve Hoffenheim altyapılarında top koşturduktan sonra 2020'de Schalke altyapısına geçti. Kerim'in güncel piyasa değeri 800 bin Euro.

Kerim Çalhanoğlu kimdir?

Kerim Çalhanoğlu 26 Ağustos 20202'de Almanya Mannheim'da dünyaya geldi. Alt yapı kariyerine SC Pfingstberg-Hochstätt'ta başlayan Kerim Çalhanoğlu 24 Eylül 2020'de Schalke 04 U19 Takımı'ndan A Takıma yükseldi. Genç futbolcu Almanya U20 takımında 5 maçta forma giydi ve 1 kez fileleri havalandırdı.