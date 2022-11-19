  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muğla kazı çalışmaları: Tarih yeniden yazılacak! 1994'te başladı, geçmişe ışık tutacak kent keşfediliyor

Adnan Menderes yaşasaydı sana ne derdi? Yüzde yarım oyu var türlü türlü huyu var

İşte İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu! Bakan Koca duyurdu

Nerede kaldı düşünce özgürlüğü? "Kadınlar çocuk doğurmalı" diyene linç

İşte en çok göçmen nüfusuna sahip olan o ülke! Türkiye'nin sırasına çok şaşıracaksınız

Hastalığı dünyasını altüst etti! 'Kurt Adam'a dönüştü

Taksim’e bırakılan patlayıcıyla ilgili yeni bulgular

Son zamanların en kapsamlı seçim anketi yapıldı! İşte partilerin oy oranları

AK Partili isimden 6'lı Masa açıklaması

O kayıtlar ilk kez gün yüzüne çıktı! Menderes dönemine ışık tutacak
Spor Galatasaray'da Çalhanoğlu sesleri!
Spor

Galatasaray'da Çalhanoğlu sesleri!

Patrick van Aanholt ile yollarını ayırmaya hazırlanırken sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu için temaslarına hız verdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 12:26:00 -
Galatasaray'da Çalhanoğlu sesleri!

Galatasaray, transfer çalışmaları için harekete geçti. Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'nu gözüne kestirdi.

Sarı-kırmızılılar sezon başından bu yana sol bekte 4 futbolcu denerken hiçbirinden tam memnun kalmadı. Cimbom sezona Van Aanholt ile başladı fakat Hollandalı futbolcunun düşük performansı sonrası takım içinde çözüm arayışına girdi.

Zaman zaman Fransız sağ bek Dubois'yı burada deneyen Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncunun sağ ayaklı olması nedeniyle istediği verimi alamadı.

Rezerv takımdan gelen Emre Taşdemir ise iki maç başarılı bir oyun ortaya koysa da üçüncü maçta yine sakatlandı.

Kazımcan Karataş'tan başka elinde güvenilir bir sol bek bulunmayan Okan Buruk'un bu bölgeye yerli bir takviye istediği öğrenildi.

Aslan, Kerim Çalhanoğlu'nun peşine düştü

Yabancı sınırlaması nedeniyle yerli bir sol bek arayışlarına giren Cimbom, İnter'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'nun peşine düştü.

20 yaşındaki futbolcu, Almanya doğumlu. 1.83 boyundaki Kerim, bu sezon Bundesliga'da üç maça çıkarken 60 dakika süre aldı.

Futbola Neckarau altyapısında başlayan Kerim, Manheim ve Hoffenheim altyapılarında top koşturduktan sonra 2020'de Schalke altyapısına geçti. Kerim'in güncel piyasa değeri 800 bin Euro.

Kerim Çalhanoğlu kimdir?

Kerim Çalhanoğlu 26 Ağustos 20202'de Almanya Mannheim'da dünyaya geldi. Alt yapı kariyerine SC Pfingstberg-Hochstätt'ta başlayan Kerim Çalhanoğlu 24 Eylül 2020'de Schalke 04 U19 Takımı'ndan A Takıma yükseldi. Genç futbolcu Almanya U20 takımında 5 maçta forma giydi ve 1 kez fileleri havalandırdı.

'Suudi Arabistan'da mutsuzum' dedi! Türkiye'ye geliyor
'Suudi Arabistan'da mutsuzum' dedi! Türkiye'ye geliyor

Spor

'Suudi Arabistan'da mutsuzum' dedi! Türkiye'ye geliyor

Bugün hangi maçlar var? 19 Kasım Cumartesi günün maçları:
Bugün hangi maçlar var? 19 Kasım Cumartesi günün maçları:

Spor

Bugün hangi maçlar var? 19 Kasım Cumartesi günün maçları:

Yok artık Pep! İstediği maaş aklın sınırlarını zorladı
Yok artık Pep! İstediği maaş aklın sınırlarını zorladı

Spor

Yok artık Pep! İstediği maaş aklın sınırlarını zorladı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23