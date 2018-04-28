Galatasaray'da büyük şok! Fatih Terim o oyuncunun biletini kesti

Son olarak Aytemiz Alanya deplasmanına götürülmeyen Tolga, önceki gün yapılan antrenmanda sakatlığı gerekçesiyle yer almadı.

Kulübün resmi internet sitesinden bu gelişme, “Tolga Ciğerci sakatlığını öne sürerek antrenmana katılmadı” cümlesiyle duyuruldu. Kulüp doktorlarının sakatlıkla ilgili bir rapor vermemesi de kafaları karıştırdı.



YÖNETİM GÖDERMEYE HAZIR!



Tudor’un listesine girmişti Florya’ya yakın kaynaklar, Terim’in Tolga’yı tamamen defterden sildiğini öne sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Udinese’nin başına geçen Aslan’ın eski hocası Tudor’un da Tolga Ciğerci’yi transfer etmek istediği ileri sürülmüştü. Galatasaray Yönetimi, olası bir teklifte Tolga’nın transferine onay vermeye hazır.