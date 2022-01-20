Galatasaray'da bugün kaleyi kim koruyacak?

Galatasaray, Ligde bu akşam evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar çıkış yakalayan rakibini yenerek ligin 2. yarısındaki ilk 3 puanını almak istiyor. Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığının ardından kaleyi devralan İsmail Çipe, Hatayspor maçındaki performansıyla eleştirilerin odağı olmuştu. Kasımpaşa karşılaşmasında kaleyi kimin koruyacağı kesinlik kazanmazken, teknik direktör Domenec'in kalede İsmail'in yerine Fatih Öztürk'e de forma verebileceği öğrenildi.

Galatasaray, arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattındaki rakibi Kasımpaşa'nın sadece 6 puan önünde bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler mücadeleyi beIN Sports 1'den takip edebilecek.

Kritik karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun Samet Çicek ve Yusuf Bozdoğan yapacak.

Galatasaray Kasımpaşa maçının VAR hakemi kim?

Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR hakemi olarak Özgüç Türkalp atandı. AVAR'da ise Yakup Özhan ve Neslihan Muratdağı görev yapacak.



Galatasaray Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray: İsmail (Fatih), Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Aytaç, Morutan, Cicaldau, Emre Kılınç, Halil, Kerem

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Evren, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ouannes, Varga, Umut Bozok

Galatasaray Kasımpaşa maçının sakat ve cezalıları