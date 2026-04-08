Dünya
Rusya'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Tek taraflı bulundu

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Hürmüz Boğazı’nın açılması için Körfez ülkelerinin sunduğu tasarıya karşı çıkarak metni “tek taraflı” bulduklarını söyledi. Moskova, mevcut tasarının İran’ı hedef aldığını, ancak bölgedeki gerilimin asıl nedenlerini görmezden geldiğini savundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Hürmüz Boğazı’na ilişkin sunulan tasarı, Rusya’nın sert itirazıyla karşılaştı. Moskova adına konuşan BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Bahreyn’in öncülüğünde hazırlanan ve İran’ın boğazı yeniden açmaya zorlanmasını amaçlayan metnin dengeli olmadığını söyledi.

Rus diplomat, tasarının bölgedeki krizi bütün yönleriyle ele almadığını savunarak, bu haliyle kabul edilmesinin sahadaki gerilimi daha da tehlikeli bir noktaya taşıyabileceğini öne sürdü.

Söz konusu tasarı metninin sorunun bütününü yansıtmadığını savunan Nebenzia, bu tasarının olduğu gibi geçmesinin, İran'a yönelik "süregelen saldırgan eylemler ve devam eden gerilimin tırmanışı için bir açık çek" anlamına geleceğini ileri sürdü.

Nebenzia, tasarıyı bölgesel gerilimlere ilişkin sorumluluğu "tek taraflı bir çerçeveye oturtan bir metin" olarak nitelendirerek, Rusya'nın, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığını kınadığını" ve "İranlı sivilleri ve sivil altyapısını hedef alan saldırıları reddettiğini" söyledi.

Rus Büyükelçi, tasarının, İran'ın eylemlerini "sözde istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerin ve bölgesel gerilimlerin tek kaynağı" olarak sunduğunu, buna karşılık, "ABD ve İsrail'in İran topraklarını hedef alan yasa dışı saldırılarından" ise hiç bahsetmediğini öne sürdü.

Tasarının oylanmasının ardından konuşan Nebenzia, bu konuda Çin ile birlikte alternatif bir tasarı hazırladıklarını belirterek, "hakkaniyetli ve dengeli" olacağını vurguladığı taslağın kısa süre içinde oylamaya sunulacağını kaydetti.

ABD, Moskova ve Pekin'in ret oyu vermesini "yeni bir alçaklık seviyesi" olarak niteledi

Rusya ve Çin'in vetosuna tepkisini ortaya koyan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, "Bugünkü veto, yeni bir alçaklık seviyesine işaret ediyor." dedi.

Waltz, Moskova ve Pekin’i, İran’ın safında yer almakla suçlayarak, İran'ın Hürmüz Boğazı'na el koymasının Tahran yönetiminin "son eylemi olabileceğini" dile getirdi.

İran'da 1979 yılında gerçekleşen devrime atıfta bulunan Waltz, "47 yıl önce, İran rejiminin ilk eylemi düzinelerce Amerikalıyı rehin almaktı. Şimdi ise Hürmüz Boğazı'nı rehin alıyor ve bununla birlikte, dünya ekonomisini de rehin almaya kalkışıyor. Meslektaşlarım bu, rejimin son eylemi olabilir. Bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu stratejik su yolunun kapatılmasının, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gereken hayat kurtarıcı yardımları engellediğini öne süren Waltz, "Kongo, Sudan ve Gazze'deki insani kriz bölgelerine tıbbi yardım, barınma malzemeleri ve gıda ulaştıran BM ve uluslararası insani yardım grupları bu Boğaz'dan geçemiyor." dedi.

Waltz ayrıca, Rusya'nın "savaş uçakları, helikopterler, zırhlı araçlar ve diğer silahlar" da dahil, İran için "kritik bir askeri ekipman tedarikçisi" haline geldiğini belirterek, Çin'in ise "İran'ın yasa dışı petrolünün yüzde 80'inden fazlasını ithal ettiğini" ve saldırı dronları ile balistik füzelerde kullanılan bileşenleri İran'a sağladığını iddia etti.

