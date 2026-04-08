İran ateşkesi kabul etti! Savaşın sonu yaklaşıyor

Orta Doğu’da günlerdir süren gerilimde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Son bilgilere göre İran, iki haftalık ateşkes formülünü kabul etti. Bu adım, bölgede çatışmaların kısa süreliğine de olsa durabileceği yönünde beklentileri artırdı.

Ateşkes kararının, sahadaki askeri baskının ardından diplomatik temasların hız kazanmasıyla birlikte şekillendiği değerlendiriliyor.

2 HAFTALIK SÜRE YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALAYABİLİR

İran’ın kabul ettiği belirtilen iki haftalık ateşkes, kalıcı barış anlamına gelmese de taraflar arasında yeni bir müzakere zemini oluşturabilecek önemli bir eşik olarak görülüyor.

Bu sürenin, hem çatışmaların yoğunluğunu azaltması hem de arka kapı diplomasisine alan açması bakımından kritik rol oynayabileceği ifade ediliyor. Ancak asıl belirleyici unsurun, ateşkesin sahada ne kadar uygulanacağı olacağı belirtiliyor.

ÇİN ETKİSİ KULİSLERDE KONUŞULUYOR

Ateşkes kararının alınmasında Çin’in de etkili olduğu yönündeki değerlendirmeler dikkat çekiyor. Bölgedeki dengeyi yakından izleyen büyük güçlerin, çatışmanın daha geniş çaplı bir krize dönüşmesini önlemek için devrede olduğu yorumları yapılıyor.

Özellikle enerji yolları ve ticaret dengeleri açısından Orta Doğu’daki istikrarsızlığın derinleşmesinin, uluslararası aktörleri daha aktif diplomatik pozisyon almaya ittiği düşünülüyor.

SAVAŞIN SONU MU, YOKSA GEÇİCİ BİR ARA MI?

İran’ın ateşkesi kabul etmesi, savaşın tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Ancak bu gelişme, en azından kısa vadede silahların susabileceği ve diplomatik çözüm arayışlarının öne çıkabileceği bir döneme işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hem İran’ın hem de karşı taraftaki aktörlerin sahadaki tavrı, bu ateşkesin gerçek bir yumuşamaya mı yoksa sadece geçici bir duraksamaya mı dönüşeceğini belirleyecek.

Haber Kaynağı: The New York Times