İran'da alüminyum ve petrokimya tesisi saldırıya uğradı

İran’da sanayi ve enerji altyapısını hedef alan yeni saldırı iddiaları gündeme geldi. Ülkenin farklı noktalarında bulunan kritik üretim tesislerinin hedef alındığı belirtilirken, saldırıların özellikle petrokimya ve ağır sanayi alanlarında etkili olduğu ifade edildi.

İlk bilgilere göre saldırılar, Huzistan eyaletindeki Mahşehr ile Merkezi eyaletine bağlı Erak kentinde bulunan tesislere yöneldi. Bu gelişme, İran’daki stratejik sanayi noktalarının da doğrudan hedef haline geldiğini gösterdi.

Bu arada Huzistan Eyaleti Vali Yardımcısı Veliullah Heyati, Mahşehr Özel Bölge'de bulunan Emir Kebir Petrokimya Tesisi'ne yönelik saldırı gerçekleştirildiğini ve saldırıda can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Merkezi Eyaleti Vali Yardımcısı Hasan Kameri de Erak kentinde biri alüminyum üretim tesisi olmak üzere iki sanayi tesisine saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığını söyledi.

Kameri, bölge halkına da çağrıda bulunarak, saldırıya uğrayan tesislerin yakınlarında toplanmamalarını istedi.