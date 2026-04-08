İsrail 2 haftalık ateşkese uyacak mı?

Orta Doğu’daki gerilimi geçici olarak düşürebilecek yeni bir gelişme daha yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu İran’la 2 haftalık ateşkes kararına İsrail’in de dahil olduğu belirtildi.

Böylece son günlerde gündemin merkezine yerleşen geçici ateşkes formülünün sadece Washington ile Tahran arasında değil, Tel Aviv’i de kapsayan daha geniş bir çerçeveye oturduğu görüldü.

ABD’nin ardından İsrail’in de İran ile ateşkesi kabul ettiği bildirildi. Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, İsrail’in de ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu İran’la 2 haftalık ateşkesi bir parçası olduğunu ve İsrail’in müzakereler sürerken saldırıları askıya almayı kabul ettiğini belirtti.