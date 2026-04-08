Gündem
Türkiye'den diplomasi atağı! Çılgınlığı önlemek için çaba harcanıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslar kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik yürütülen diplomatik girişimler çerçevesinde Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefonda görüştü.

Gerçekleşen temasın, bölgedeki savaşın durdurulmasına dönük uluslararası diplomasi trafiğinin bir parçası olduğu belirtildi.

GÖRÜŞMENİN ODAĞINDA SAVAŞIN SONA ERDİRİLMESİ VARDI

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede, savaşın sona erdirilmesi amacıyla sürdürülen diplomatik çabalar ele alındı.

Ankara’nın, çatışmaların durdurulmasına yönelik temaslarını farklı ülkelerle sürdürdüğü, bu kapsamda Pakistan ile de doğrudan görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

ANKARA’DAN DİPLOMATİK ÇABA VURGUSU

Bakan Fidan’ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesi, Türkiye’nin savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslarını sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye’nin, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve diplomatik çözüm yollarının güçlendirilmesi için uluslararası temaslarını yoğun şekilde devam ettirdiği değerlendiriliyor.

Bölgesel yangını söndürmek için Türkiye devrede!
Gündem

Suriye'nin yeniden inşası ve terörle mücadele için dev zirve!
Gündem

Bakan Fidan'dan İran hamlesi
Gündem

Recep

Neden birisi cikip amerika urettigi herseyi bedevami veriyor ki baskasinin petrolunu gazini nadir elementlerini bedeva zorbalikla almaya kalkiyor uluslar arasi kanunlar konusuluyor nerde bu kanunlar bir F-35 e ikiyuz ucyuz milyon isterken senin halkinin ekmegini emegini bana zorla vereceksin dunya bukadarmi duyarsiz bukadarmi bos bunu birileri dunya basini a konusmali kabuledilemez yani.

YILMAZ DURMUŞ

Artık dünya orta çağın derebeylik dönemini yaşıyor. Eskiden bir ülke içindeki zorbaların derebeyi veya başka adlarla halkı sömürerek hayatlarını idame ettirirlerdi. Ancak zamanımızda dünya çapında derebeyi rolüne soyunan devletler işi ele aldık, şuan en etkin derebeyleri başta ABD olmak üzere Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa olup, sömürdükleri ülkeler fakir kalırken kendi halkları ultra lüks hayatlar içinde yaşıyorlar. Ayrıca kendilerinden gayri diğer ülkelere mesela bugün ABD ve İsrail'in yaptığı zorbalıkla İran'a diz çöktürtmeye çalışması başlı başına zulümdür. Ancak bu düzen böyle devam etmemeli, mevcut BM şartlarında ezilen devletler, BM den ayrılıp, alternatif BM oluşturmalıdır. Yoksa öyle veya böyle zalimler, mazlumları sömürmeye, istediklerinde yok etmeye devam edeceklerdir. Onun için Muhterem Cumhurbaşkanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN "Dünya Beşten Büyüktür" demek suretiyle bu adaletsiz düzene parmak basıyor.
