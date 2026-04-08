Türkiye'den diplomasi atağı! Çılgınlığı önlemek için çaba harcanıyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslar kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik yürütülen diplomatik girişimler çerçevesinde Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefonda görüştü.
Gerçekleşen temasın, bölgedeki savaşın durdurulmasına dönük uluslararası diplomasi trafiğinin bir parçası olduğu belirtildi.
GÖRÜŞMENİN ODAĞINDA SAVAŞIN SONA ERDİRİLMESİ VARDI
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede, savaşın sona erdirilmesi amacıyla sürdürülen diplomatik çabalar ele alındı.
Ankara’nın, çatışmaların durdurulmasına yönelik temaslarını farklı ülkelerle sürdürdüğü, bu kapsamda Pakistan ile de doğrudan görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.
ANKARA’DAN DİPLOMATİK ÇABA VURGUSU
Bakan Fidan’ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesi, Türkiye’nin savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslarını sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.
Türkiye’nin, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve diplomatik çözüm yollarının güçlendirilmesi için uluslararası temaslarını yoğun şekilde devam ettirdiği değerlendiriliyor.
