Galatasaray’da 3 değişlik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son olarak oynadıkları Benfica maçına göre kadroda 3 farklı isme yer verdi. Terim Emre Taşdemir, Donk ve Selçuk İnan’ı 11’de görevlendirdi.

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Süper Lig’in 22. haftasında deplasmandaki Kasımpaşa karşılaşmasında birçok değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılıların 11’inde Benfica maçına göre 3 farklı isim yer alırken, Yuto Nagatomo, Badou Ndiaye ve Fernando şans bulamadı. Fernando dizinden problemi olduğu için, Nagatomo’nun da gribal enfeksiyon geçirdiği için kadroda olmadığı ifade edildi. Emre Taşdemir ise sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11’de görev aldı.

Galatasaray’ın 11’inde Muslera, Martin Linnes, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ryan Donk, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne yer aldı.

İsmail, Semih, Mariano, Ahmet, Ndiaye, Emre Akbaba, Ömer, Sinan, Mitroglou ve Yunus Akgün yedeklerde bulunuyor.