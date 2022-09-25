Galatasaray'da 2. Yusuf Demir vakası son anda yattı!

Yaz transfer döneminin son gününde Mauro Icardi, Ross, Milot Rashica ve Juan Mata'ya imza attıran Galatasaray, yaptığı hamlelerle dikkat çekmişti. Sarı - kırmızılıların 6 milyon euro bonservis bedeliyle Rapid Wien takımından transfer ettiği Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayamayacak olması kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Yusuf Demir'i yerli statüsünde oynatmak için TFF ile görüşen Galatasaray, başvurusuna olumlu yanıt alamamıştı. Demir'in sahada yabancı statüsünde yer alacak olması sonrasında sarı - kırmızılı taraftarlardan tepki gelmişti.

Galatasaray'ın tıpkı Yusuf Demir gibi Türk asıllı olan savunma oyuncusu Edvin Kurtuluş için transfer görüşmeleri yaptığı ancak oyuncunun Türk statüsünde oynayamayacak olmasından dolayı transferden vazgeçtiği ortaya çıktı.

Edvin Kurtuluş da Yusuf Demir gibi Türk Milli Takımı'nı değil de İsveç Milli Takımı'nı tercih etmişti.

İsveç'in Hammarby takımında oynayan genç futbolcu İsveç Milli Takımı formasıyla 2 maçta sahaya çıktı. Galatasaray Yönetimi, Kurtuluş için TFF'ye başvurdu ancak oyuncunun Türk statüsünde oynayamayacağını öğrendikten sonra transferi askıya aldı.

Edvin, İsveç'in Halmstad kentinde, kökleri Prizren'den gelen bir Kosovalı ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Dedesi, Türkiye'ye muhacir olarak göç etmiş ve burada 'soyadı' yasası nedeniyle Kurtuluş soyadını almıştı. 1960'larda Kurtuluş'un ailesi, Edvin'in babasının doğduğu İsveç'e göç etti.



