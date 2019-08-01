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Galatasaray'a müjde! Diagne gidiyor

Galatasaray'ın elinden çıkarmak istediği Senegalli forvet Diagne'nin Al Rayyan ile temas halinde olduğu iddia edildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:48
Galatasaray'a müjde! Diagne gidiyor

Al Rayyan, Galatasaray forması giyen Diagne'yi kadrosuna katmaya çok yakın...

Son olarak Emre Mor’u KAP’a bildiren Galatasaray’da kadroya takviye çalışmaları devam ederken, takımdan gönderilmesi beklenen Diagne transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Arap basını, Senegalli golcünün Al Rayyan için yolda olduğunu yazdı.

‘Galatasaray forması giyen Mbaye Diange, Al Rayyan’a katılmak üzere’ başlığıyla atılan haberde, 27 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içinde Al Rayyan için sağlık kontrolünden geçeceği iddia edildi. Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki golcü geçen sezon 36 maçta 31 gol atarak gol kralı olmuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:48
  1. Galatasaray
  2. Diagne

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