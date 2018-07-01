Galatasaray'a geri dönüyor! Teklif gelmezse takımda kalıyor

Gözden çıkarılan 27 yaşındaki Fransız sol bek için teklif gelmesi bekleniyor. Ancak bu teklif gelmezse, tecrübeli futbolcunun takımda kalması ve Nagatomo’nun yedeği olarak görev yapması düşünülüyor. Galatasaray’la 1 yıllık daha kontratı bulunan Carole, 700 bin Euro garanti ücret kazanıyor ve maç başına 15 bin Euro alıyor.