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Aktüel Galatasaray yönetiminin ibra edilmeme kararının iptaline hükmedildi
Aktüel

Galatasaray yönetiminin ibra edilmeme kararının iptaline hükmedildi

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, asıl dava dosyasında, Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 23 Mart 2019 tarihli olağan genel kurul gündeminin 8. maddesi kapsamında alınan "yönetim kurulunun yönetsel açıdan ibra edilmemesi" yönündeki genel kurul kararının iptaline hükmetti - Bu dava dosyasıyla birleşen İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davayla ilgili, genel kurul kararının iptaline hükmeden mahkeme, birleşen diğer 6 mahkemedeki dosyayla ilgili de "genel kurul kararına yönelik talebin hak düşürücü süre nedeniyle reddi" kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:34:53 -
Galatasaray yönetiminin ibra edilmeme kararının iptaline hükmedildi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Mali Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesi kararının iptali istemiyle bazı yöneticilerin açtığı, kulüp Başkanı Mustafa Cengiz'in de feri müdahil olarak katıldığı asıl davada, kulüp derneğince 23 Mart 2019'da alınan "yönetim kurulunun yönetsel açıdan ibra edilmemesi" yönündeki genel kurul kararının iptaline hükmedildi.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesindeki yedinci duruşmaya, davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile davacı yönetim kurulu üyeleri ve feri müdahil Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in avukatları katıldı.

Bilirkişi raporunun döndüğünü belirten mahkeme kararını açıkladı.

Asıl dava yönünden davanın kısmen kabul edilmesi kısmen reddedilmesine yönelik karar alan mahkeme, Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 23 Mart 2019 tarihli olağan genel kurul gündeminin 8. maddesi kapsamında alınan "yönetim kurulunun yönetsel açıdan ibra edilmemesi" yönündeki genel kurul kararının iptaline hükmetti.

Asıl davayla ilgili fazlaya ilişkin diğer talepleri reddeden mahkeme, bu dava dosyasıyla birleşen İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davayla ilgili genel kurul kararının iptaline ve diğer 6 mahkemedeki dosyalarla ilgili de "genel kurul kararına yönelik talebin hak düşürücü süre nedeniyle" reddi hükmü kurdu.

Mahkeme, birleşen dosyalardaki fazlaya ilişkin talepleri de reddetti.

- Süreç

Galatasaray Kulübü'nün 23 Mart 2019'daki Mali Genel Kurulu'nda, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi krize yol açmıştı.

Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararla seçim zorunluluğu ortadan kaldırılmıştı.

Galatasaray Kulübü'nün avukatları da tedbir kararının kaldırılması talebiyle itirazda bulunmuştu, bu itirazlar reddedilmişti. Bazı divan kurulu üyeleri de televizyonlarda yayınlanan görüntüler nedeniyle itham altında kaldıklarını belirterek, feri müdahillik talebinde bulunmuştu.

Davaya bakan İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, 14 Kasım 2019 tarihli duruşmada Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in de davacı feri müdahil olarak katılmasına ve dosyanın rapor alınması için bilirkişiye gönderilmesine hükmetmişti.

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