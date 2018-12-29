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Galatasaray, yıldız oyuncuyu Gomis'in yanına gönderdi

Galatasaray, Garry Rodrigues'i eski futbolcusu Gomis'in forma Suudi Arabistan'a gönderdi. Rodrigues'in Al Ittihad'a transferi 8 milyon euro karşılığında gerçekleşti.

29 Aralık 2018 Cumartesi 14:29
Galatasaray, yıldız oyuncuyu Gomis'in yanına gönderdi

Serdar Aziz'e takım bulmasını söyleyen Galatasaray'da yönetim flaş bir karara imza attı. Sarı kırmızılı yönetim Garry Rodrigues için Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad'la anlaşmaya vardı.

Bu transfer gelişmesini doğrulayan ise eski bir Galatasaraylı, Nordin Amrabat oldu. Al Ittihad'ın orta saha oyuncusu El Ahmedi, Nordin'in Fas milli takımından arkadaşı. El Ahmedi, Amrabat'a Rodrigues'in bundan böyle takım arkadaşı olacağını söyledi. Galatasaray bu transferden tam 8 milyon Euro kazanacak.

2 milyon euroya gelmişti

Sarı kırmızılılar, Yeşil Burun Adalı oyuncuyu, 2016-17 sezonunda Yunanistan'ın Paok takımından 2 milyon Euro bedelle transfer etmişti.

Al İttihad, Suudi Arabistan Ligi'nin ilk 14 haftasında sadece 6 puan toplayabildi. 16 takımlı ligde averajla 15. sırada bulunan Suudi ekibinde Al Ahmadi'nin haricinde Romarinho, Valdivia, Pesic gibi isimler de bulunuyor. Takımın teknik direktörlüğünü ise Beşiktaş'tan tanıdığımız Slaven Bilic yapıyor.

Galatasaray, Gomis'i de bir diğer Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e satmıştı.

(Ajansspor)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 14:29
  1. Galatasaray
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