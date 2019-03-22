Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki antrenman core stabilizasyon çalışmasıyla başladı ve ısınma hareketleri ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan futbolcular yer almadı. Yuto Nagatomo ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde kuvvet çalışması yaptı.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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