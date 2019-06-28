Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Galatasaray Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Öğretim üyesi alımı yapacak olan Galatasaray Üniversitesi, toplam 3 öğretim üyesi alımı yapılacak. Peki, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Galatasaray Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

Galatasaray Üniversitesi'nin akademik personel ilanı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır

Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru ve sınav tarihi

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 22.07.2019

Giriş Sınavı Tarihi : 24.07.2019

Sınav Sonucunun Açıklanacağı Tarih : 26.07.2019

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.gsu.edu.tr

Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi alımı için istenen belgeler

- Başvurulan kadro ve dereceyi belirten dilekçe

- Nüfus cüzdan fotokopisi

- Tezli yüksek lisans diplomasının ve diğer mezuniyet belgelerinin tasdikli suretleri (e devlet üzerinden karekodlu mezun belgesi de kabul edilmektedir)

- Lisans not transkripti

- Özgeçmiş

- Merkezi sınav (ALES) sonuç belgesi

- Yabancı dil belgesi

- Bir adet fotoğraf

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak, ALES’den Sözel Puan türünde en az 70 puan almış olmak, Fransızca dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

Doktora eğitimini tamamlamış olanlar ve yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Adaylar ilan edilen kadro derecesine atanma şartlarını haiz olmalı, yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgeyi ve herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile (Üniversitemizin www.gsu.edu.tr web sayfasında belirtilen posta adresine) başvurması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.