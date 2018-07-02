Galatasaray Trezegeut ile anlaştı! Senelik ücreti...

Muğdat Çelik ve Nagatomo transferlerini resmen açıklayan Galatasaray, Trezeguet transferini de sonlandırdı.

Cimbom Inter'in de devrede olduğu Trezeguet transferini yarın ya da çarşamba günü KAP'a bildirecek.

Mısır'ın Dünya Kupası kadrosunda bulunan ve geçen sezona damga vuran isimlerin başında gelen Trezeguet'in sözleşmesindeki küçük detaylar yüzünden resmi açıklama gecikti. 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile yıllık 2 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşma sağlandı.

Kasımpaşa'nın Anderlecht'ten 2 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Trezeguet için Galatasaray kulübüne 5 milyon Euro ödeyecek.

Mali sıkıntılardan dolayı UEFA ile anlaşmaya giden Galatasaray'da Trezeguet transferi için kasadan 7 milyon euro çıkmasına sıcak bakmayan sarı kırmızılı taraftarlar bu duruma sosyal medyadan tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde İnter'le de görüşmelerde bulunan Mısırlı yıldıza İtalyan kulübü yıllık 1 milyon euro teklif etmişti.

Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 33 maça çıkan yıldız adayı 16 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

Bu arada Mısırlı futbolcu Trezeguet'in de yakın çevresine Galatasaray ile anlaştığını söylediği öğrenildi. (Fanatik)