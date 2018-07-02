THY - İmaj
0553 313 94 23

Galatasaray Trezegeut ile anlaştı! Senelik ücreti...

Galatasaray Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet ve kulübü ile her konuda anlaştı. KAP açıklaması yarın ya da Çarşamba günü yapılacak.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:52
Galatasaray Trezegeut ile anlaştı! Senelik ücreti...

Muğdat Çelik ve Nagatomo transferlerini resmen açıklayan Galatasaray, Trezeguet transferini de sonlandırdı.

Cimbom Inter'in de devrede olduğu Trezeguet transferini yarın ya da çarşamba günü KAP'a bildirecek.

Mısır'ın Dünya Kupası kadrosunda bulunan ve geçen sezona damga vuran isimlerin başında gelen Trezeguet'in sözleşmesindeki küçük detaylar yüzünden resmi açıklama gecikti. 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile yıllık 2 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşma sağlandı.

Kasımpaşa'nın Anderlecht'ten 2 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Trezeguet için Galatasaray kulübüne 5 milyon Euro ödeyecek.

Mali sıkıntılardan dolayı UEFA ile anlaşmaya giden Galatasaray'da Trezeguet transferi için kasadan 7 milyon euro çıkmasına sıcak bakmayan sarı kırmızılı taraftarlar bu duruma sosyal medyadan tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde İnter'le de görüşmelerde bulunan Mısırlı yıldıza İtalyan kulübü yıllık 1 milyon euro teklif etmişti.

Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 33 maça çıkan yıldız adayı 16 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

Bu arada Mısırlı futbolcu Trezeguet'in de yakın çevresine Galatasaray ile anlaştığını söylediği öğrenildi. (Fanatik)

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:52
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den Akşener iddialarına cevap
    1. AK Parti'den Akşener iddialarına cevap
    2. Kayseri lise 2018 taban puanları
    3. 'Örümcek Adam' Fransız itfaiyesinde..
    4. Belediye başkanı müjdeyi verdi! Bir..
    5. Sivilceli ciltler nasıl beslenmelidir?
    6. Doğum sonrasında adet dönemi ne zaman..
    7. Beşiktaş bombayı patlattı! Golcü..
    8. AB Komisyonundan Polonya'ya ihlal davası
    9. İran'tan tuhaf çıkış: Bulutlarımızı..
    10. İstanbul lise taban puanları 2018..
    11. Ankara liseleri taban puanları..
    12. FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza..
    13. Cenaze töreninin provası yapıldı!
    14. Hangi araca ne kadar MTV ödenecek?
    15. Yağışlar ayçiçeği üreticisini sevindirdi
    16. Bu besinler iştah açıyor!
    17. MTV temmuz ödemesi nereye ve nasıl..
    18. Şenol Güneş'ten yıldız futbolcuya sert..
    19. MTV 2. Taksit ödemeleri ne zaman?..
    20. Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu!
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!