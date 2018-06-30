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Galatasaray transferi KAP'a bildirdi

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Japon oyuncu Yuto Nagatomo'nun bonservisinin alındığını KAP'a bildirdi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 13:48
Galatasaray transferi KAP'a bildirdi

İki yıllık anlaşma yapılan Nagatomo'nun bonservisi için Inter Kulübüne 2,5 milyon avro ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, 31 yaşındaki sol beke de her sezon için 2 milyon avro verecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo ve kulübü Inter ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 2,5 milyon avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2 milyon avro sabit transfer ücreti ödenecektir."

INTER DE AÇIKLADI!

Inter kulübünden yapılan açıklamada, Nagatomo'nun bonservisi konusunda Galatasaray ile anlaşmaya varıldığı ve Japon oyuncunun gelecek sezon da sarı-kırmızı kulübün formasını giyeceği belirtildi.

"Teşekkürler Nagatomo" başlıklı bir açıklama yapan Inter kulübü, anlaşmayı şu ifadelerle duyurdu: "FC Internazionale Milano, Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'a kesin transferi konusunda kesin olarak anlaşmaya varmıştır. Nerazzurri formasıyla 8 sezon, 231 maç, 13 golün ardından Japon savunma oyuncusu Türkiye'de yeni bir macerayı tecrübe etmeye hazırlanıyor. Birlikte geçirdiğimiz yıllar için kendisine bütün kulüp olarak teşekkür ediyor ve gelecekteki profesyonel mücadelesinde iyi şanslar diliyoruz. Teşekkürler Yuto!"

Japonya Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden 31 yaşındaki sol bek Nagatomo, geçen sezon Galatasaray formasıyla 15 lig maçında oynadı. Yuto Nagatomo, 8 sezon formasını giydiği Inter'de ise 213 karşılaşmada ağları 13 kez sarsmıştı

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 13:48
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Galatasaray
  4. Nagatomo

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